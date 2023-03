Über uns

Bei Foundry* stehen wir seit 1964 an der Spitze der Technologiebranche. Wir sind stolz darauf, Vordenker in der Technologiebranche zu sein und Zielgruppen in der ganzen Welt zu erreichen.

Wir sind Teil einer lebendigen Gemeinschaft von MarTech und Data Companies mit denen wir uns seit Jahren intensiv und vertrauensvoll austauschen. Dank gezielter Daten kennen wir unsere Zielgruppen wie kein anderer – und können daher Medien- und Softwarelösungen entwickeln, die Technologieanbietern bei der Entscheidungsfindung helfen.

*Ein Unternehmen von IDG, Inc.